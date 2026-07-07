Звичайний оцет допоможе добре впоратися із забрудненнями й повернути вікнам блиск, пише Southern Living.

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Оцет вже давно використовують як натуральний засіб для прибирання. Він чудово очищує скло, не пошкоджує поверхню й не містить агресивних компонентів. Достатньо лише правильно приготувати розчин.

В оцті міститься кислотність, яка добре допомагає розчинити накопичений бруд й наліт на склі. Завдяки цьому складу вікна стануть кришталево чистими, без жодних розводів.

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Як зробити засіб для миття скла?

Для створення засобу потрібен лише:

оцет,

тепла вода,

засіб для миття посуду,

пляшка з розпилювачем,

серветки з мікрофібри.

Якщо вікна не сильно забруднені, тоді одну частину оцту слід змішати з десятьма частинами теплої води. У разі сильніших забруднень можна додати ще кілька крапель засобу для миття посуду, який допоможе швидше впоратися з брудом. Після змішування усіх компонентів розчин потрібно збовтати у пляшці з розпилювачем.

Мити вікна найкраще у похмуру погоду, бо якщо світитиме сонце, розчин буде висихати занадто швидко, тому на склі можуть залишитися розводи.



Вікна варто мити в похмуру погоду / Фото Freepek

Перед миттям потрібно підготувати самі вікна: прибрати павутиння, пил, сухий бруд із рам та скла. Якщо їх спочатку прибрати, то забруднення не розмажуться по поверхні під час миття.

Спочатку нанесіть засіб на скло, а тоді протріть його ракелем чи серветкою з мікрофібри, виконуючи кругові рухи. Після цього поверхню варто відполірувати сухою чистою серветкою з мікрофібри.

Фахівці лише радять не використовувати газети чи паперові рушники для миття, оскільки вони можуть залишати ворсинки чи сліди від чорнила.