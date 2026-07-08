Эксперты по садоводству рассказали о самых распространенных ошибках, которые люди по ошибке допускают при выращивании роз, пишет Martha Stewart.

Какие ошибки допускают при выращивании роз?

Посадка в неподходящем месте

Посадка роз вблизи зданий, заборов или деревьев может ограничить доступ солнечного света и воздушного потока. При их недостатке создаются идеальные условия для развития лиственных болезней.

Розы нужно сажать в солнечном месте, где они получают 6 часов солнечного света ежедневно. Сажать цветы нужно на определенном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.



Розы любят расти на солнечном месте / Фото Pexels

Полив сверху

Нельзя опрыскивать из лейки весь куст роз, поскольку это создаст влажные условия, способствующие развитию грибковых заболеваний.

Всегда поливайте у основания растения, чтобы влага достигала корней, а листья оставались сухими. Если полива сверху не избежать, делайте это утром, чтобы листья могли быстро высохнуть на солнце,

– отметил садовод Уэс Гарвелл.

Чрезмерный полив

Розам нужна влажная почва, но переувлажнение может привести к гниению корней, а недостаточный полив – к стрессу и плохому росту. Цветы нужно поливать 1–2 раза в неделю. В периоды засухи это нужно делать еще чаще.

Помимо лейки для полива роз, могут также понадобиться удобрения для улучшения роста. Благодаря ассортименту из более чем 120 млн товаров на Prom все необходимое можно найти в одном месте.

Неправильная обрезка

Слишком агрессивная обрезка может ослабить розы, что повысит их уязвимость к болезням. Обрезать цветы нужно только раз в год, сосредоточившись на удалении мертвых, слабых или больных побегов.

Чрезмерное удобрение

Розы любят подкормку, но если удобрений слишком много, растения продемонстрируют это пожелтением листьев или замедлением роста. Чтобы не перегрузить растение синтетическими удобрениями, лучше обогатить почву компостом.

Игнорирование обрезки цветков

Дачникам нужно всегда обрезать отмершие цветы роз в течение вегетационного периода. Если этого не делать, цветы будут тратить энергию на производство семян, а не на рост и развитие бутонов.