Експерти з садівництва розповіли про найпоширеніші помилки, яких люди помилково допускаються під час вирощування троянд, пише Martha Stewart.

Які є помилки у вирощуванні троянд?

Посадка у неправильному місці

Посадка троянд близько до будівель, парканів чи дерев може обмежити сонячне світло й потік повітря. Коли цього бракує, створюються ідеальні умови для розвитку листяних хвороб.

Троянди треба садити в сонячному місці, з доступом 6 годин сонячного світла щодня. Садити квіти треба з певною відстанню одна від одної, щоб забезпечити циркуляцію повітря.



Троянди люблять рости в сонячному місці / Фото Pexels

Полив зверху

Не можна обприскувати з лійки увесь кущ троянд, оскільки це створить вологі умови, які сприятимуть розвитку грибкових захворювань.

Завжди поливайте біля основи рослини, щоб волога досягала коріння, а листя залишалося сухим. Якщо поливу зверху не уникнути, робіть це вранці, щоб листя могло швидко висохнути на сонці,

– зазначив садівник Вес Гарвелл.

Надмірний полив

Трояндам потрібен вологий ґрунт, але перезволоження може призвести до гниття коренів, а недостатній полив – призведе до стресу й поганого росту. Квіти потрібно поливати 1 – 2 рази на тиждень. У періоди посухи це треба робити ще частіше.

Окрім лійки для поливу троянд, можуть також знадобитися добрива для покращення росту. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Неправильна обрізка

Занадто агресивна обрізка може зробити троянди слабкими, тому підвищить вразливість до хвороб. Обрізати квіти потрібно лише раз в рік, зосередившись на видаленні мертвих, слабких чи хворих пагонів.

Надмірне удобрення

Троянди люблять підживлення, але якщо добрив занадто багато, то рослини продемонструють це пожовтінням листя чи уповільненням росту. Щоб не перевантажити рослину синтетичними добривами, краще збагатити ґрунт компостом.

Ігнорування обрізки квітів

Дачникам потрібно завжди обрізати відмерлі квіти троянд протягом вегетаційного періоду. Якщо цього не робити, квіти витрачатимуть енергію на виробництво насіння, ніж на ріст і розвиток квіток.