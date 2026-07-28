Накипь на кранах появляется из-за жесткой воды, в которой содержится высокая доза магния и кальция, пишет Deccoria . Когда вода улетучивается, минералы в воде остаются на поверхности в виде белого налета.

Как удалять накипь из смесителей?

Каждый раз на смесителях остается тонкий слой остатков, поэтому со временем на поверхности образуется толстая минеральная корка. Если налета накопилось слишком много, он может сузить отверстия в аэраторе и воронке.

Именно поэтому специалисты советуют постоянно чистить сантехнику, поскольку свежие отложения удаляются гораздо легче.



Вывести накипь можно достаточно просто / Фото Pexels

Чтобы накипь не оставалась на поверхности, специалисты советуют вытирать их досуха сразу после использования, чтобы предотвратить испарение воды и образование минеральных отложений.

Есть несколько домашних средств, способных справиться с известковым налетом в ванной комнате. Речь идет об уксус и лимонной кислоте. Отложенный кальций и магний имеют щелочную структуру, поэтому кислотные жидкости лучше его выводят.

Окрім засобів для чищення змішувачів, для ванної можуть знадобитися освіжувачі та різні засоби для миття скла чи плитки. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Уксус

Для очищения налета уксус нужно растворить в теплой воде в одинаковом соотношении. Полученный раствор следует перелить в бутылку с распылителем и опрыскать кран. Через 15 минут протрите кран губкой, смойте теплой водой и отполируйте насухо.

Лимонная кислота или лимонный сок

В 250 миллиграммах теплой воды нужно развести 2 чайные ложки лимонной кислоты или же нагреть сок от одного лимона. Ткань нужно замочить в этот раствор и протереть кран или просто опрыскать средством поверхность. Через 20 минут кран следует промыть теплой водой и отполировать досуха.