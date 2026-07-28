Накип на кранах з’являється через жорстку воду, в якій міститься висока доза магнію та кальцію, пише Deccoria. Коли вода випаровується, мінерали у воді залишаються на поверхні у вигляді білого нальоту.

Як видаляти накип зі змішувачів?

Кожного разу на змішувачах залишається тонкий шар залишків, тож з часом на поверхні утворюється товста мінеральна кірка. Якщо нальоту накопичилося надто багато, він може звузити отвори в аераторі й душовій лійці.

Саме тому фахівці радять постійно чистити сантехніку, оскільки свіжі відкладення видаляються значно легше.



Вивести накип можна досить просто / Фото Pexels

Щоб накип не залишався на поверхні, фахівці радять витирати їх насухо одразу після використання, щоб запобігти випаровуванню води й утворенню мінеральних відкладень.

Є кілька домашніх засобів, які здатні впоратися з вапняним нальотом у ванній кімнаті. Йдеться про оцет та лимонну кислоту. Відкладений кальцій та магній мають лужну структуру, тому кислотні рідини найкраще його виводять.

Окрім засобів для чищення змішувачів, для ванної можуть знадобитися освіжувачі та різні засоби для миття скла чи плитки. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Оцет

Для очищення нальоту оцет потрібно розчинити в теплій воді в однаковому співвідношенні. Отриманий розчин слід перелити в пляшку з розпилювачем й обприскати кран. Через 15 хвилин протріть кран губкою, змийте теплою водою й насухо відполіруйте.

Лимонна кислота чи лимонний сік

У 250 міліграмах теплої води потрібно розвести 2 чайні ложки лимонної кислоти або ж нагріти сік від одного лимона. Тканину потрібно замочити в цей розчин й протерти кран, або просто обприскати засобом поверхню. Через 20 хвилин кран слід промити теплою водою й відполірувати його насухо.