Нередко листья салата и ягоды через 2–3 дня в холоде становятся не совсем пригодными к употреблению, пишет City Magazine. Виновником является не холод, а влага, которая скапливается в пластиковой упаковке или целлофане и ускоряет порчу.

Как продлить срок хранения салата и ягод?

Салат-лутук (ромен, руккола, шпинат или упакованные смешанные салаты), а также клубника, малина и черника больше всего портятся из-за высокого содержания воды. В закрытой упаковке избыток влаги создает условия для развития бактерий и плесени.

Листья салата становятся вялыми, мокрыми и морщинистыми, а клубника – мягкой, с заплесневелыми участками.

Оказывается, что решить проблему поможет обычное бумажное полотенце, которое прекрасно впитывает влагу и продлевает срок хранения ягод и листьев в холодильнике.



Бумажное полотенце впитает всю влагу в контейнере / Фото Pexels

Перед тем как положить продукты в холодильник, листья салата нужно хорошо промыть и высушить. Далее на дно контейнера следует положить бумажное полотенце, затем салат, а сверху – еще одно бумажное полотенце. Контейнер стоит закрыть, но не полностью герметично, чтобы внутри мог циркулировать воздух.

Бумажное полотенце впитывает влагу и замедляет процесс порчи листьев салата.

Для ягод процесс аналогичен, однако разница заключается лишь в том, что перед хранением клубнику, голубику или малину не нужно мыть.

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Достаточно лишь удалить поврежденные ягоды, поскольку один заплесневелый плод может заразить всю коробку. Вместо привычных 2–3 дней листья и ягоды сохранятся в контейнере до 5–7 дней.