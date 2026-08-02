Нерідко листя салату та ягоди за 2 – 3 дні в холоді стають не зовсім придатними до споживання, пише City Magazine. Винуватцем є не холод, а волога, яка накопичується у пластиковій упаковці чи целофані й прискорює псування.

Як продовжити термін салату і ягід?

Салат-лутук (ромен, рукола, шпинат чи пакетовані мішані салати), а також полуниця, малина та чорниця, найбільше псуються через високий вміст води. У закритій упаковці надлишок вологи створює умови для розвитку бактерій та плісняви.

Листя салату стає зів’ялим, мокрим та зморшкуватим, а полуниця – м’якою, із запліснявілими ділянками.

Виявляється, що вирішити проблему допоможе звичайний паперовий рушник, який чудово поглинає вологу й продовжує зберігання ягід та листя у холодильнику.



Паперовий рушник вбере всю вологу у контейнері / Фото Pexels

Перед тим, як класти продукти у холодильник, листя салату потрібно добре промити й висушити. Далі на дно контейнера слід покласти паперовий рушник, зверну салат, а тоді далі паперовий рушник. Контейнер варто закрити, але не повністю герметично, щоб всередині могло циркулювати повітря.

Паперовий рушник поглинає вологу й уповільнює процес псування листя салату.

Для ягід процес аналогічний, проте відмінність полягає лише в тому, що перед зберіганням полуницю, лохину чи малину не потрібно мити.

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Достатньо лише прибрати пошкоджені ягоди, оскільки один запліснявілий плід може заразити усю коробку. Замість звичних 2 – 3 днів, листя та ягоди збережуться у контейнері до 5 – 7 днів.