Этот метод сушки основан на очень простом принципе, пишет Deccoria. Нужно лишь развесить одежду так, чтобы она имела достаточно места и не перекрывалась другими вещами. При этом методе более длинные вещи следует развешивать по бокам, а более короткие – ближе к центру.

Как правильно сушить вещи?

Длинные полотенца, свитера и брюки стоит вешать на внешние секции сушилки. Для футболок, нижнего белья и небольших предметов одежды нужно использовать центральную секцию.

Длинная одежда по бокам не будет закрывать короткие вещи внутри, оставляя больше места между ними. Таким образом, воздух будет легче циркулировать, а влага быстрее испарится.

Этот метод особенно важен для более плотных тканей. Брюки или свитер, повешенные на одну перекладину и зажатые другой одеждой, будут сохнуть гораздо дольше.

Кроме того, специалисты советуют даже изменить подход к самой раскладке одежды. Например, платья, блузки и рубашки можно вешать на вешалки, чтобы помочь ткани сохранить форму и обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.



Одежду на сушилке нужно правильно раскладывать / Фото Pexels

В осенние дни дождливая погода бывает часто, поэтому сушилку рекомендуют размещать там, где воздух сможет лучше циркулировать. Поможет даже небольшой вентилятор, направленный на белье.

Однако сама стирка также важна, ведь чем лучше отжата одежда, тем меньше влаги в ткани и тем быстрее она сможет высохнуть. Именно поэтому каждую вещь после извлечения из стиральной машины лучше встряхнуть, чтобы предотвратить ее сминание.

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Так японский метод сушки вещей поможет сократить время сушки почти вдвое.

В холодные месяцы сушилку рекомендуют размещать рядом с радиатором, но не слишком близко к нему. Теплый воздух будет способствовать лучшему испарению воды. Однако не стоит забывать о проветривании, которое должно проводиться каждый день даже в осенне-зимний период при включенном отоплении.

Тем, кто пользуется сушильной машиной, рекомендуют применить трюк с сухим полотенцем. Нужно просто положить его в барабан вместе с другими мокрыми вещами. Оно впитает часть воды, благодаря чему одежда высохнет гораздо быстрее.