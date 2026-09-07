Цей метод сушіння базується на дуже простому принципі, пише Deccoria. Потрібно лише розвісити одяг так, щоб він мав простір та не перекривався іншими речима. За цим методом довші речі слід розвішувати з боків, а коротші – ближче до центру.

Як правильно сушити речі?

Довгі рушники, светри й штани варто вішати на зовнішні секції сушарки. Для футболок, спідньої білизни та невеликих предметів одягу потрібно використовувати центральну секцію.

Довший одяг з боків не закриє короткі речі всередині, залишаючи більше місця між ними. Таким чином повітря буде легше циркулювати, а волога швидше випарується.

Метод є особливо важливим для масивніших тканин. Штани чи светр повішені на одну щабель й затиснуті іншим вбранням, сохнутимуть набагато довше.

Крім того, фахівці радять навіть змінити підхід до самого вішання одягу. До прикладу, сукні, блузи та сорочки можна вішати на вішалки, щоб допомогти тканині зберегти форму й забезпечити кращу циркуляцію повітря.



Одяг на сушарці треба правильно розкладати / Фото Pexels

В осінні дні дощова погода трапляється часто, тому сушарку радять розмішувати там, де повітря зможе краще циркулювати. Допоможе навіть невеликий вентилятор, спрямований на білизну.

Однак саме прання також є важливим, бо чим краще віджатий одяг, тим менше вологи в тканині, і тим швидше вона зможе висохнути. Саме тому кожну річ після виймання з пральної машини краще струсити, щоб запобігти її зморшкуванню.

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Такий японський метод висушування речей допоможе скоротити час сушіння майже вполовину.

У холодні місяці сушарку радять розміщувати поруч з радіатором, але не надто близько до нього. Тепле повітря сприятиме кращому випаровуванню води. Проте не варто забувати про провітрювання, яке повинно проводитися кожного дня навіть в осінньо-зимову пору з увімкненим опаленням.

Для тих, хто користується сушильною машиною рекомендують скористатися трюком з сухим рушником. Потрібно лише покласти його в барабан з іншими мокрими речима. Він зможе абсорбувати частину води, тож одяг висохне набагато швидше.