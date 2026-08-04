В августе продолжают обильно цвести гортензии, георгины и эхинацеи, пишет Interia Zielona. Впрочем, многие растения не выдерживают июльской жары, поэтому их можно заменить цветами, которые будут прекрасно цвести вплоть до первых заморозков.

Какие цветы посадить в августе?

Рудбекии

Они очень красиво цветут и будут украшать участок до поздней осени. Сажать их можно отдельно или рядом с другими растениями.

Осенние астры

Именно август считается идеальным месяцем для посадки астр. Они прекрасно растут в сентябре, наполняя клумбу фиолетовыми, розовыми или белыми цветами.

Цинии

Эти цветки хорошо переносят августовское солнце и могут долго цвести. Нужно лишь регулярно их поливать.



Цинии очень красиво смотрятся на участке / Фото Pexels

Вербена патагонская

Цветы можно высаживать на клумбу уже в виде рассады. После посадки растения размножатся самосевом и долго будут оставаться на клумбе.

Декоративные травы

В августе можно высаживать декоративные травы: фаленопсисы, мускаты и другие растения, которые красиво украсят посадку цветов.

Какие цветы выбрать для балкона?

Поврежденные июльские растения можно заменить на цветки, которые без проблем будут расти под палящим августовским солнцем.

Бегонии

Они хорошо переносят засуху и сильную жару, а еще цветут вплоть до поздней осени.

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Вербена

Это растение очень засухоустойчиво, поэтому отлично растет и цветет в августе. Цветоводы часто сажают ее в пустые балконные горшки.

Бархатцы

Цветки совершенно неприхотливы, долго цветут и не требуют особого ухода.

Лантана

Для солнечных балконов – это идеальное растение. Ее преимущество заключается в том, что она может долго цвести вплоть до поздней осени.

Сажать цветы стоит вечером или в пасмурный день, а перед этим следует хорошо увлажнить почву. Чтобы уменьшить испарение, клумбу с цветами можно замульчировать.

Растения можно подкармливать фосфором и калием, что будет способствовать более обильному цветению. А чтобы поддерживать обильное цветение до конца осени, следует регулярно удалять отцветшие соцветия.