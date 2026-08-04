У серпні продовжують рясно цвісти гортензії, жоржини та ехінацеї, пише Interia Zielona. Втім, чимало рослин не витримують липневої спеки, тому їх можна замінити квітами, які будуть чудово цвісти аж до перших заморозків.

Які квіти посадити у серпні?

Рудбекії

Вони дуже гарно цвітуть й прикрашатимуть ділянку до пізньої осені. Садити їх можна окремо або ж поруч з іншими рослинами.

Осінні айстри

Саме серпень вважається ідеальним місяцем для посадки айстр. Вони чудово ростуть у вересні, наповнюючи клумбу фіолетовими, рожевими чи білими кольорами.

Цинії

Ці квіти добре витримують серпневе сонце й можуть довго цвісти. Потрібно лише регулярно їх поливати.



Цинії дуже красиво виглядають на ділянці / Фото Pexels

Вербена патагонська

Квіти можна вже готові висаджувати на клумбі з розсади. Після посадки рослини розмножаться самосівом й довго залишатимуться на клумбі.

Декоративні трави

У серпні можна висаджувати декоративні трави: фаленопсиси, мускати та інші рослини, які гарно прикрасять посадку квітів.

Які квіти обрати для балкону?

Пошкоджені липневі рослини можна замінити на квіти, які без проблем ростимуть під палючим серпневим сонцем.

Бегонії

Вони добре переносять посуху й сильну спеку, а ще цвітуть аж до пізньої осені.

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Вербена

Ця рослина дуже посухостійка, тому відмінно росте й цвіте у серпні. Квітникарі часто садять її в порожні балконні горщики.

Чорнобривці

Квіти зовсім невибагливі, довго цвітуть і не потребують багато догляду.

Лантана

Для сонячних балконів – це ідеальна рослина. Перевага її полягає в тому, що вона може довго цвісти аж до пізньої осені.

Садити квіти варто ввечері чи в похмурий день, а перед цим слід добре зволожити ґрунт. Щоб зменшити випаровування, клумбу з квітами можна замульчувати.

Рослини можна підживлювати фосфором та калієм, які сприятимуть кращому цвітінню. А щоб підтримувати рясне цвітіння до кінця осені, слід регулярно видаляти зів’ялі головки.