В последний месяц лета обрезке подлежат растения, уже завершившие плодоношение и цветение, пишет Deccoria. Это должно быть лишь удаление старых, слабых или слишком густых побегов.

Какие растения обрезать в августе?

Сухая августовская погода полезна тем, что способствует заживлению ран на растениях. Садоводы советуют провести косметическую обрезку следующих кустарников:

граб обыкновенный;

боярышник;

бук обыкновенный;

туя;

китайский можжевельник;

тис обыкновенный.

В августе нельзя обрезать лиственные растения – самшит или лавр, поскольку зимой они плохо перенесут морозы.

А вот фруктовые деревья можно обрезать. Речь идет о вишнях, черешнях, персиках, абрикосах и сливах. Правильная обрезка будет способствовать лучшему урожаю в следующем году и даже поможет быстрее созреть завязавшимся плодам.

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Обрезка необходима для того, чтобы улучшить вентиляцию растений и обеспечить лучший доступ света к плодам. Благодаря этому они лучше созревают, приобретают хороший вкус и даже становятся крупнее.

В начале августа можно приступить к обрезке смородины и крыжовника, удалив самые старые побеги, у которых самая темная кора на кусте. Также рекомендуется удалять те ветки, которые растут низко у земли. Кроме того, нужно избавиться от тех побегов, которые теснят центр куста.

В августе также можно обрезать малину, но не все кусты подходят для этой процедуры. Сорта, которые плодоносят повторно, нельзя обрезать, чтобы не лишиться осеннего урожая.

Если же кусты малины уже отплодоносили, тогда нужно обрезать самые слабые побеги, а также те, которые давали плоды в этом году.

Какие декоративные кустарники обрезать в августе?

Правильная обрезка стимулирует растения к образованию новых цветочных почек. В таком случае они начнут лучше расти уже в следующем сезоне.



Декоративные кустарники также нуждаются в обрезке / Фото Pexels

Дачники советуют обрезать в конце лета лаванду. Нужно удалить увядшие цветочные головки со стеблями без листьев, укоротив их на 1/3 длины.

В августе обрезки требуют повторно цветущие розы. Следует удалить увядшие цветы вместе со стеблем. Срез должен быть чуть выше первого верхнего листка с пятью листочками. Эта процедура поможет кустам направить энергию на развитие новых бутонов.

До середины августа стоит успеть обрезать глицинию. Достаточно укоротить однолетние побеги выше пятой почки, оставив 20 сантиметров. Также можно удалять тонкие или чрезмерно густые побеги. Такая обрезка будет способствовать более обильному цветению уже в следующем году.