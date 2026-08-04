В останній місяць літа обрізці підлягають рослини вже після плодоношення і цвітіння, пише Deccoria. Це має бути лише видалення старих, слабких чи досить густих пагонів.

Які рослини обрізати у серпні?

Суха серпнева погода корисна тим, що покращує загоєння ран на рослинах. Садівники радять зробити косметичну обрізку таких чагарників:

граб звичайний;

глід;

бук звичайний;

туя;

Китайський ялівець;

тис звичайний.

У серпні не можна обрізати листяні рослини – самшит чи лавр, оскільки взимку вони погано переноситимуть морози.

А от фруктові дерева можна обрізати. Йдеться про вишні, черешні, персики, абрикоси та сливи. Правильна обрізка сприятиме кращому урожаю наступного року і навіть допоможе швидше дозріти зав’язаним плодам.

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Обрізка необхідна для того, щоб покращити аерацію рослин і дозволити світлу краще надходити до плодів. Завдяки цьому вони краще дозрівають, набувають гарного смаку й навіть стають більшими.

На початку серпня можна братися за смородину та аґрус, видаливши найстаріші пагони, які мають найтемнішу кору на кущі. Також радять видаляти ті гілки, що ростуть низько до землі. Додатково треба позбутися тих пагонів, які тіснять центр куща.

У серпні також можна обрізати малину, але не всі кущі підходять для процедури. Сорти, які повторно плодоносять не можна рухати, щоб не позбавити себе осіннього урожаю.

Якщо ж кущі малини вже відплодоносили, тоді потрібно обрізати найслабші пагони, а також ті, які давали плоди цього року.

Які декоративні чагарники обрізати у серпні?

Правильна обрізка стимулює рослини до утворення нових квіткових бруньок. У такому разі вони почнуть краще рости вже наступного сезону.



Декоративні чагарники також потребують обрізки / Фото Pexels

Дачники радять обрізати наприкінці літа лаванду. Потрібно позбутися зів’ялих квіткових головок зі стеблами без листя, вкоротивши їх на 1/3 довжини.

Потребують обрізки у серпні троянди, що цвітуть повторно. Слід видалити зів’ялі квіти разом зі стеблом. Зріз повинен бути трохи вище першого верхнього листка з п’ятьма листочками. Ця процедура допоможе кущам спрямувати енергію на розвиток нових бутонів.

До середини серпня варто встигнути обрізати гліцинію. Достатньо вкоротити цьогорічні пагони вище п’ятої бруньки, залишивши 20 сантиметрів. Також можна видаляти тонкі чи надмірно густі порослі. Така обрізка сприятиме ряснішому цвітінню вже наступного року.