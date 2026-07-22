Лучше всего сажать кабачки на солнечном участке, на хорошо дренированной почве, пишет Real Simple. Обычно семена кабачков высевают весной, но в теплое летнее время посадку можно повторить еще и в июле.

Как сажать кабачки?

Кабачки разрастаются, поэтомуна грядке им нужно довольно много места. Дачники советуют оставлять расстояние от 60 до 90 сантиметров. Также их можно выращивать вертикально, подвязав растения к кольям.

Таким образом улучшится циркуляция воздуха и снизится риск грибковых заболеваний.

Чтобы повысить урожайность кабачков, участок перед посадкой стоит замульчировать. Тогда почва будет удерживать влагу, и кабачки не придется часто поливать.



Мульчирование улучшает рост кабачков / Фото Pexels

Достаточно посыпать участок соломой, измельченными листьями или скошенной травой. Благодаря этому кабачки начнут расти гораздо лучше.

Дачники советуют сажать кабачки в самом солнечном месте на огороде, поскольку для хорошего роста кабачкам требуется минимум 6 часов солнечного света в день. Также для большого урожая нужно регулярно поливать кабачки утром и вечером.

Придбати добрива для кабачків та фунгіциди можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість товару за фото.

Кабачки растут довольно быстро, если есть достаточно солнечного света, воды и удобрений. Если посадить семена, то зрелые плоды появятся уже через 2 месяца. Срывать их с грядки можно тогда, когда они достигнут от 15 до 20 сантиметров.