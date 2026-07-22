Найкраще кабачки садити на сонячній ділянці, на добре дренованому ґрунті, пише Real Simple. Традиційно насіння кабачків сіють навесні, але в теплу літню пору посадку можна повторити ще й у липні.

Як садити кабачки?

Кабачки розростаються, тому на грядці їм потрібно доволі багато місця. Дачники радять залишати відстань від 60 до 90 сантиметрів. Також їх можна вирощувати вертикально, підв’язавши рослину до кілків.

Таким чином покращиться циркуляція повітря й зменшиться ризик грибкових захворювань.

Щоб покращити урожайність кабачків, ділянку перед посадкою варто замульчувати. Тоді ґрунт утримуватиме вологу, а кабачки не доведеться часто поливати.



Мульчування покращує ріст кабачків / Фото Pexels

Достатньо посипати ділянку соломою, подрібненим листям чи скошеною травою. Завдяки цьому кабачки почнуть набагато краще рости.

Дачники радять садити кабачки в найсонячнішому місці на городі, оскільки для хорошого росту кабачкам потрібно мінімум 6 годин сонячного світла на день. Також для великого урожаю потрібно регулярно поливати кабачки вранці та ввечері.

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Кабачки доволі швидко ростуть, якщо є достатнє сонячне світло, вода та добрива. Якщо посадити насіння, то зрілі плоди з’являться вже за 2 місяці. Зривати його з грядки можна тоді, коли він досягне від 15 до 20 сантиметрів.