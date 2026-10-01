Постоянная влажность кроссовок представляет проблему, поскольку при частой и неправильной сушке на материале или подошве могут появиться желтые пятна, пишет Deccoria.

Кроме того, желтые пятна могут появляться на внутренней стороне обуви из-за недостаточного ополаскивания от стирального порошка. На ткани желтые пятна остаются после неудачной сушки на солнце.

Частая стирка также ослабляет клей, приводит к деформации и быстрому износу. Если пятна незначительные, их можно довольно быстро удалить с помощью ручной чистки.

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Чем почистить белые кроссовки?

Для очистки не понадобятся никакие специальные средства. Достаточно взять то, что наверняка уже есть у вас дома.

Средство для мытья посуды и пищевая сода

Такая комбинация подходит для удаления серого налета и повседневных пятен. Ингредиенты нужно смешать до образования пасты, а затем нанести на мягкую щетку и потереть загрязненные участки.

Белая зубная паста

Пасту рекомендуют использовать для очистки резиновой подошвы. Ее нужно выжать на щетку и хорошо очистить отложения, а затем остатки стереть влажной тряпкой.



Простые средства помогут очистить обувь / Фото Pexels

Меламиновая губка

Она хорошо удаляет темные пятна с резиновых подошв. Губку следует смочить в воде, а затем отжать лишнюю воду и пройтись ею по грязным местам. Однако ее не рекомендуют использовать на замше или натуральной коже.

Но если кроссовки очень грязные, то их все же можно постирать в стиральной машине, но при условии, что это разрешено производителем.

Для наилучшей очистки следует снять шнурки и включить деликатный цикл стирки при температуре 30 градусов. Специалисты советуют избегать быстрого отжима, поскольку это может привести к деформации обуви.

После очистки или стирки кроссовки рекомендуется оставить сушиться в хорошо проветриваемом помещении. Не стоит размещать их под прямыми солнечными лучами или на радиаторе.