Постійна волога для кросівок є проблематичною, бо якщо їх часто сушити й неправильно сушити, то на матеріалі чи підошві можуть з’явитися жовті плями, пише Deccoria.

Крім того, жовті плями можуть бути на внутрішній стороні взуття через недостатнє ополіскування від порошку. На тканині жовті плями залишаються після невдалого сушіння на сонці.

Часте прання також послаблює клей, створює деформацію та швидкий знос. Якщо плями незначні, їх можна досить швидко вивести завдяки ручному очищенню.

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Чим почистити білі кросівки?

Для очищення не знадобляться ніякі спеціальні засоби. Достатньо взяти засоби, які вже точно є у вас вдома.

Засіб для миття посуду та харчова сода

Така комбінація підходить для видалення сірого кольору та повсякденних плям. Інгредієнти треба змішати до утворення пасти, а тоді нанести на м’яку щітку й потерти забруднені ділянки.

Біла зубна паста

Пасту радять використовувати для очищення гумової підошви. Її потрібно вичавити на щітку й добре почистити відкладення, а тоді залишки стерти вологою ганчіркою.



Прості засоби допоможуть відчистити взуття / Фото Pexels

Меламінова губка

Вона добре видаляє темні плями на гумових підошвах. Губку слід змочити у воді, а тоді вичавити зайву воду й пройтися нею по брудних місцях. Проте її не радять використовувати на замші чи натуральній шкірі.

Та якщо кросівки дуже брудні, тоді все ж таки їх можна випрати у пральній машинці, але за умови, що це дозволено виробником.

Для найкращого очищення варто зняти шнурівки й увімкнути делікатний цикл прання за температури 30 градусів. Фахівці радять уникати швидкого віджиму, оскільки це може лише деформувати взуття.

Після очищення чи прання кросівки радять залишити сушитися у добре провітрювальному приміщенні. Не варто їх розміщувати під прямими сонячними променями чи зверху на радіаторі.