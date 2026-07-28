Клопы могут прятаться в дорожных сумках, чемоданах или между одеждой, пишет Wprost Dom . Выявить появление паразитов достаточно просто. Признаком могут быть зудящие следы на коже от укусов.

Как понять, что дома поселились клопы?

Укусы являются первым сигналом появления клопов, но не единственным. Об их наличии могут свидетельствовать черные пятнышки на швах матрасов, каркасе кровати, подголовнике, а также плинтусах и щелях между мебелью.

Вывести паразитов можно благодаря помощному средству – диатомовой земле. Его преимущество в том, что клопы не развивают стойкость диатомита. Он изготовлен из микроскопических панцирей диатомовых водорослей, поэтому имеет мелкие частицы с острыми краями.



Клопы могут прятаться между одеждой / Фото Matroluxe

Когда клопы проходят мимо этих частиц, защитный слой его панциря повреждается, поэтому насекомое постепенно теряет воду и погибает от обезвоживания.

Как использовать диатомную землю?

Для дома следует выбирать диатомовую землю пищевого класса, специально разработанную для жилых помещений. Тонкий пласт нужно посыпать в тех местах, где перемещаются клопы. Это места вокруг кровати, плинтусов, за мебелью, под кроватью или в щелях каркаса кровати или матраса.

Придбати діатомову землю проти клопів можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців, щоб оцінити якість перед замовленям.

Посыпанный слой земли нужно оставить на 3 суток, а затем тщательно пропылесосить. Если будет необходимость такую обработку можно уродить через несколько дней.

Во время посыпания мест диатомовой землей лучше одеть защитную маску, чтобы не вдыхать пыль. И хотя это средство естественно и нетоксично, его абразивные частицы вредны для дыхательных путей.