Клопи можуть ховатися у дорожніх сумках, валізах чи між одягом, пише Wprost Dom. Виявити появу паразитів досить просто. Ознакою можуть бути сверблячі сліди на шкірі від укусів.

Як зрозуміти, що вдома оселилися клопи?

Укуси є першим сигналом появи клопів, але не єдиним. Про їхню наявність можуть свідчити чорні цятка на швах матраців, каркасі ліжка, підголовнику, а також плінтусах та щілинах між меблями.

Вивести паразитів можна завдяки помічному засобу – діатомовій землі. Його перевага в тому, що клопи не розвивають стійкості діатоміту. Він виготовлений з мікроскопічних панцирів діатомових водоростей, тому має дрібні частинки з гострими краями.



Клопи можуть ховатися між одягом / Фото Matroluxe

Коли клопи проходять повз ці частинки, захисний шар його панциру пошкоджується, тому комаха поступово втрачає воду й гине від зневоднення.

Як використовувати діатомову землю?

Для дому варто обирати діатомову землю харчового класу, яка спеціально розроблена для житлових приміщень. Тонкий шар потрібно посипати в тих місцях, де переміщуються клопи. Це місця навколо ліжка, плінтусів, за меблями, під ліжком чи у щілинах каркаса ліжка або матраца.

Придбати діатомову землю проти клопів можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців, щоб оцінити якість перед замовленям.

Посипаний шар землі потрібно залишити на 3 доби, а після цього ретельно пропилососити. Якщо буде необхідність таку обробку можна потворити за кілька днів.

Під час посипання місць діатомовою землею, краще одягнути захисну маску, щоб не вдихати пил. І хоч цей засіб природний і нетоксичний, його абразивні частинки шкідливі для дихальних шляхів.