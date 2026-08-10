Инсектициды и липкая лента – это далеко не единственные способы борьбы с мухами. А все, что нужно, чтобы избавиться от них, уже есть у вас дома на кухне, пишет Liverpool Echo.
Как избавиться от мух в квартире?
Проблема с мухами становится особенно острой в теплый сезон, когда двери и окна приходится держать открытыми из-за духоты и жары. И вместе с прохладным воздухом в помещения часто проникают еще и нежелательные насекомые.
К счастью, существует эстетичный и полностью натуральный способ бороться с ними – и для этого вам понадобятся кастрюля с водой, лимон, гвоздика, розмарин и несколько капель эфирного масла лемонграсса.
Покупці на Prom часто замовляють спеції та інші інгредієнти для кухні. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Кастрюлю нужно наполнить водой примерно наполовину. Положите в нее нарезанный лимон, 10–20 сушеных бутонов гвоздики, несколько веточек розмарина и добавьте 10–20 капель эфирного масла. Смесь нужно довести до кипения и оставить на слабом огне на несколько часов, чтобы запах и пар распространились по помещению. При необходимости воду в кастрюлю можно доливать.
Мух можно прогнать самодельным средством / Фото Pexels
Если средство используется долго, жидкость и ингредиенты следует полностью заменить, иначе запах просто испарится. После этого перелейте приготовленную смесь в бутылку с распылителем. Средство лучше всего наносить на места, через которые насекомые проникают в дом – подоконники, дверные ручки и т. п.
Мухи на удивление чувствительны ко многим запахам. Лимон содержит неприятный для них лимонен, а лемонграсс действует по тому же принципу. Активные соединения в этих продуктах сбивают химические рецепторы мух и маскируют феромонные следы, которые насекомые оставляют, чтобы находить дорогу и добывать пищу.