Инсектициды и липкая лента – это далеко не единственные способы борьбы с мухами. А все, что нужно, чтобы избавиться от них, уже есть у вас дома на кухне, пишет Liverpool Echo.

Как избавиться от мух в квартире?

Проблема с мухами становится особенно острой в теплый сезон, когда двери и окна приходится держать открытыми из-за духоты и жары. И вместе с прохладным воздухом в помещения часто проникают еще и нежелательные насекомые.

К счастью, существует эстетичный и полностью натуральный способ бороться с ними – и для этого вам понадобятся кастрюля с водой, лимон, гвоздика, розмарин и несколько капель эфирного масла лемонграсса.

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Кастрюлю нужно наполнить водой примерно наполовину. Положите в нее нарезанный лимон, 10–20 сушеных бутонов гвоздики, несколько веточек розмарина и добавьте 10–20 капель эфирного масла. Смесь нужно довести до кипения и оставить на слабом огне на несколько часов, чтобы запах и пар распространились по помещению. При необходимости воду в кастрюлю можно доливать.



Мух можно прогнать самодельным средством / Фото Pexels

Если средство используется долго, жидкость и ингредиенты следует полностью заменить, иначе запах просто испарится. После этого перелейте приготовленную смесь в бутылку с распылителем. Средство лучше всего наносить на места, через которые насекомые проникают в дом – подоконники, дверные ручки и т. п.

Мухи на удивление чувствительны ко многим запахам. Лимон содержит неприятный для них лимонен, а лемонграсс действует по тому же принципу. Активные соединения в этих продуктах сбивают химические рецепторы мух и маскируют феромонные следы, которые насекомые оставляют, чтобы находить дорогу и добывать пищу.