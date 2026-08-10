Інсектициди та липка стрічка – це далеко не єдині способи боротьби з мухами. І все, що потрібно, аби позбутися від них, вже є у вас вдома на кухні, пише Liverpool Echo.

Як позбутися мух у квартирі?

Проблема з мухами стає особливо гострою у теплий сезон, коли двері та вікна доводиться тримати відчиненими через задуху та спеку. І разом з прохолодним повітрям до помешкань часто проникають ще й небажані комахи.

На щастя, існує естетичний та повністю природний спосіб боротися з ними – і для цього вам знадобляться каструля води, лимон, гвоздика, розмарин та кілька крапель ефірної олії лемонграсу.

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Каструлю потрібно наповнити водою десь наполовину. Покладіть у неї нарізаний лимон, 10 – 20 сушених бутонів гвоздики, кілька гілочок розмарину та крапніть 10 – 20 крапель ефірної олії. Суміш потрібно довести до кипіння та лишити на слабкому вогні аж на кілька годин, щоб запах та пара рознеслися приміщенням. За потребу воду в каструлю можна доливати.



Мух можна прогнати саморобним засобом / Фото Pexels

Якщо засіб використовується довго, рідину та інгредієнти слід замінити повністю, інакше запах просто випарується. Після цього залийте приготовану суміш у пляшку з розпилювачем. Засіб найкраще нанести на місця, через які комахи проникають у дім – підвіконня, дверні ручки тощо.

Мухи на диво вразливі до багатьох запахів. Лимон містить неприємний для них лимонен, а лемонграс працює за тим самим принципом. Активні сполуки в цих продуктах збивають хімічні рецептори мух та маскують феромонні доріжки, що комахи залишають, аби шукати дорогу та знаходити їжу.