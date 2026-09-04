Подержанные вещи из секонд-хенда пахнут не потому, что их давно не стирали, пишет Deccoria. Наоборот, их как раз постирали, а запах исходит от химической дезинфекции, которую проводят для уничтожения бактерий и вирусов.

Как стирать одежду после покупки в секонд-хенде?

Дезинфекция вещей очень важна. Даже если вы приобрели вещь с биркой, ее все равно нужно очистить, поскольку отсутствие дополнительной стирки может привести к раздражению кожи.

Высокая температура стирки эффективно устраняет резкий запах. Для нейтрализации неприятных запахов и полной дезинфекции вещи из секонд-хенда следует стирать при температуре 60 °C.

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Стирка при температуре 40 °C может не уничтожить некоторые бактерии или не полностью удалить сильные химические запахи. Если раньше вы уже стирали вещи, но они продолжали неприятно пахнуть, вся проблема могла заключаться именно в температуре воды.

Кроме того, важным этапом является также сушка в сушильной машине или на улице. Тщательная сушка на солнце в большинстве случаев помогает полностью устранить неприятный запах.



Высокая температура устранит неприятный запах / Фото Pexels

Как убрать запах с деликатных вещей?

Многие вещи, такие как шерстяные пальто, кожаные куртки или деликатные платья, нельзя стирать в стиральной машине. Самый безопасный способ устранить запах – отнести эти вещи в химчистку.

Профессиональная чистка удалит грязь, пятна и микроорганизмы без риска повреждения деликатных тканей. Также хорошим решением является чистка горячим паром. Высокая температура убивает большинство бактерий и отлично нейтрализует неприятные запахи.

Если вы приобрели постельное белье или другой текстиль и переживаете, не заражена ли ткань пылевыми клещами, достаточно поместить вещи в полиэтиленовый пакет на 3 дня. Оказывается, пылевые клещи не могут выжить без контакта с кожей человека.