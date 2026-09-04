Вживані речі з секонду смердять не тому, що їх давно не прали, пише Deccoria. Навпаки, їх якраз таки випрали, а запах йде від хімічної дезінфекції, яку проводять для знищення бактерій та вірусів.

Як прати одяг після секонду?

Дезінфекція речей є дуже важливою. Навіть якщо ви придбали річ з биркою, її все одно потрібно очистити, оскільки відсутність додаткового прання може призвести до подразнення шкіри.

Ефективно виводить різкий запах висока температура прання. Для нейтралізації неприємних ароматів та повної дезінфекції, речі з секонду слід прати при температурі 60°C.

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Прання за температури 40°C може не знищити деякі бактерії або ж не повністю видалити сильні хімічні запахи. Якщо раніше ви вже прали речі, але вони продовжували неприємно пахнути, вся річ могла полягати саме у температурі води.

Крім того, важливим кроком є також висушування у сушильній машині чи на вулиці. Ретельне сушіння на сонці в більшості випадків допомагає повністю усунути неприємний запах.



Висока температура виведе неприємний запах / Фото Pexels

Як вивести запах з делікатних речей?

Чимало вживаних речей, таких як пальта з вовни, шкіряні куртки чи делікатні сукні, не можна прати в пральній машині. Найбезпечніший спосіб вивести запах – віднести ці речі до хімчистки.

Професійне очищення видалить бруд, плями та мікроорганізми без ризику пошкодження делікатних тканин. Також хорошим рішенням є чищення гарячою парою. Висока температура вбиває більшість бактерій і чудово нейтралізує неприємні запахи.

Якщо ви придбали постільну білизну чи інший текстиль й переживаєте, чи часом тканина не заражена пиловими кліщами, достатньо помістити речі в поліетиленовий пакет на 3 дні. Виявляється, пилові кліщі не можуть вижити без контакту зі шкірою людини.