Стиральная машина постоянно соприкасается с грязной одеждой, поэтому в ней скапливается немало бактерий, пишет Express.

Плесень очень хорошо размножается во влажных местах, поэтому стиральную машину нужно периодически чистить, чтобы в ней не оставалось никаких следов даже от стирального порошка.

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Довольно часто одежда после стирки имеет не совсем приятный запах. Если аромат немного землистый с привкусом плесени, значит, проблема кроется именно в стиральной машине. В таком случае стоит заняться очисткой резинового уплотнителя вокруг дверцы.

Существует не только эффективный способ очистки, но и предотвращения повторного появления плесени в уплотнителе. Средство, которое поможет, можно найти на любой кухне.



Плесень под уплотнителем влияет на запах одежды / Фото Pexels

Как удалить плесень с уплотнителей?

Эффективным средством против плесени является обычный уксус. Дверцу стиральной машины нужно открыть, а затем осторожно оттянуть резиновый уплотнитель, чтобы на пораженные участки нанести уксус с помощью тряпки или щетки.

Если плесень стойкая, уксус нужно оставить на 15 минут, чтобы полностью уничтожить пятна и бактерии. Однако надолго оставлять кислоту нельзя, чтобы она не повредила резину.

По истечении указанного времени необходимо взять чистую и влажную тряпку, чтобы удалить остатки. Далее следует запустить пустую стирку при температуре 60 или 90 °C, добавив немного уксуса в отсек для моющих средств стиральной машины. Таким образом удастся очистить барабан и внутренние компоненты.