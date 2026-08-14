Пральна машина постійно контактує з брудними речима, тому в ній накопичується чимало бактерій, пише Express.

Цвіль дуже добре проростає у вологих місцях, тому пральну машину потрібно періодично очищувати, щоб у ній не було ніяких залишків навіть від порошку.

На Prom можна знайти пральні машини Bosch, Philips, Whirlpool та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга "Оплатити частинами" на термін від 2 до 24 платежів.

Досить часто одяг після прання має не зовсім приємний запах. Якщо аромат дещо землистий із запахом цвілі, тоді проблема захована точно у пральній машині. У такому разі варто братися за очищення гумового ущільнювача навколо дверцят.

Є не лише ефективний спосіб очищення, але й запобігання повернення цвілі в ущільнювачі. Засіб, який допоможе, можна знайти на кожній кухні.



Цвіль під ущільнювач впливає на запах одягу / Фото Pexels

Як видалити цвіль з ущільнювачів?

Ефективним засобом проти плісняви є звичайний оцет. Дверцята пральної машини потрібно відкрити, а тоді обережно потягнути гумовий ущільнювач, щоб на уражені ділянки нанести оцет за допомогою ганчірки чи щітки.

Якщо цвіль стійка, оцет потрібно залишити на 15 хвилин, щоб точно знищити плями та бактерії. Проте надовго кислоту залишати не можна, щоб вона не пошкодила гуму.

Коли пройде зазначений час, необхідно взяти чисту й вологу ганчірку, щоб видалити залишки. Далі слід запустити порожнє прання за температури 60 чи 90°C, додавши трішки оцту у відділення для миючих засобів пральної машини. Таким чином вдасться очистити барабан та внутрішні компоненти.