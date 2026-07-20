Они высасывают сок из тканей растений, тормозя их рост, пишет Interia Zielona. Если их не уничтожить вовремя, вредители могут снизить урожай.

Опасность трипсов заключается еще и в том, что они переносят вирусы. Например, после их появления пасленовые поражаются вирусом пятнистого увядания томатов. В домашних условиях развивается вирус некторической пятнистости бальзамина, который поражает орхидеи, монстеру, плющ и спатифилум.

Как распознать трипсов?

Эти крошечные насекомые имеют удлиненное тело длиной от 1 до 3 миллиметров. Цвет тела может быть черным, коричневым или желтоватым.

Трипсы прокалывают кожицу листьев и молодых побегов, высасывая содержимое клеток. В этих местах появляются светлые пятнышки, поэтому это один из самых характерных симптомов. Поврежденные листья со временем теряют цвет и становятся тусклыми.

Когда же вредители совершают атаку на цветки, сначала обесцвечиваются лепестки, а затем покрываются светлыми полосами. Зараженные бутоны плохо развиваются и перестают цвести.



Чаще всего растения подвергаются атаке темных трипсов / Фото из Википедии

Как спасти комнатные растения от трипсов?

В помещении трипсы любят селиться на цитрусовых, филодендронах, драценах, спатифилумах, фикусах, монстерах и орхидеях.

Чтобы избавиться от вредителей, нужно тщательно промыть листья под теплым душем и протереть их влажной тряпкой. Таким образом удастся удалить и личинок. После этого растения нужно опрыскать раствором масла нима. На один литр воды разводится 5 миллиграммов средства.

Такую обработку нужно проводить раз в неделю, чтобы уничтожить яйца, которые трипсы могут отложить внутри листьев.

Если же их количество достаточно большое, лучше воспользоваться специализированными средствами для борьбы с ними. Некоторые личинки могут оставаться в почве, поэтому обработку следует проводить с интервалом в 7 дней, поскольку однократное опрыскивание не даст хорошего результата.

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Как избавиться от трипсов в саду?

На огороде насекомые очень быстро размножаются в теплую и сухую погоду, поэтому дачникам нужно постоянно осматривать листья, чтобы вовремя обнаружить первые симптомы.

Нужно обращать внимание на деформацию листьев, задержку роста растений и серебристый налет.

Уничтожить взрослых трипсов помогут липкие ловушки, установленные рядом с зараженными растениями. Также поможет опрыскивание маслом нима, экстрактом луковой шелухи или чеснока.

Измельченный чеснок нужно залить 1 литром воды и дать настояться сутки, а затем процедить и перелить в пульверизатор. Это средство можно применять раз в неделю. Раствор с луковой шелухой готовится аналогично.

В целом садоводам рекомендуют регулярно удалять сорняки, которые могут привлекать трипсов на участок, и убирать растительные остатки в конце сезона. Трипсы очень быстро размножаются, поэтому чем раньше станут заметны первые признаки, тем выше будет шанс спасти растения и избежать ущерба.