Вони висмоктують сік з тканин рослин, пригнічуючи їхній ріст, пише Interia Zielona. Якщо їх не знищити вчасно, шкідники здатні знизити урожай.

Небезпека трипсів полягає ще й тому, що вони розносять віруси. До прикладу, пасльонові після їхньої появи вражає вірус плямистого в’янення томатів. У домашніх умовах розвивається вірус некторичної плямистості бальзаміну, який вражає орхідеї, монстеру, плющ та спатифілум.

Як розпізнати трипсів?

Ці крихітні комахи мають видовжене тіло від 1 до 3 міліметрів. Колір тіла може бути чорним, коричневим чи жовтуватим.

Трипси проколюють шкірку листя та молодих пагонів, висмоктуючи вміст клітин. У цих місцях з’являються світлі цятки, тож це один з найхарактерніших симптомів. Пошкоджене листя з часом вже втрачає колір й стає тьмяним.

Коли ж шкідники атакують квіти, то спочатку знебарвлюються пелюстки, а тоді покриваються світлими смугами. Заражені бутони важко розвиваються й перестають цвісти.



Найчастіше рослини атакують темні трипси / Фото з Вікіпедії

Як врятувати кімнатні рослини від трипсів?

В оселі трипси люблять оселятися на цитрусових рослинах, філодендронах, драценах, спатифілумах, фікусах, монстерах та орхідеях.

Щоб вивести шкідників потрібно ретельно помити листя під теплим душем й протерти їх вологою ганчіркою. Таким чином вдасться видалити ще й личинок. Після цього рослини потрібно обприскати розчином олії німу. На один літр води розводиться 5 міліграмів засобу.

Таку обробку потрібно проводити раз на тиждень, щоб вбити яйця, які трипси можуть відкласти всередині листя.

Якщо ж їхня кількість доволі велика, краще скористатися спеціалізованими засобами для боротьби з ними. Деякі личинки можуть залишатися в ґрунті, тому обробку слід проводити з інтервалом у 7 днів, оскільки одноразове обприскування не дасть хорошого результату.

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Як позбутися трипсів у саду?

Дуже швидко комахи розмножуються на городі в теплу й суху погоду, тому дачникам потрібно постійно оглядати листя, щоб вчасно виявити перші симптоми.

Потрібно звертати увагу на деформацію листя, затримку росту рослин та сріблястий наліт.

Знищити дорослих трипсів допоможуть липкі пастки поблизу заражених рослин. Також допоможе обприскування олією німу, екстрактом цибулевого лушпиння або часнику.

Подрібнений часник потрібно залити 1 літром води й дати настоятися добу, а тоді процідити й перелити у пульверизатор. Цей засобі можна застосовувати раз на тиждень. Розчин з цибулевим лушпинням готується аналогічно.

Загалом садівникам радять регулярно видаляти бур’яни, які можуть привертати трипсів на ділянку й забирати рослинні залишки наприкінці сезону. Трипси дуже швидко розмножуються, тому чим швидше стануть помітними перші ознаки, тим вищим буде шанс врятувати рослини й уникнути шкоди.