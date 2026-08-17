Чтобы воспользоваться интересным способом, который избавит ткани от складок, которые приходится гладить, достаточно взять обычную хлопчатобумажную ткань и смочить ее под краном, пишет Life Hu.

Что сделать, чтобы не гладить вещи после стирки?

После замачивания ткань нужно отжать, чтобы она не была слишком мокрой, а лишь влажной. Затем ее нужно бросить в стиральную машину или сушилку вместе с помятыми вещами.

Для этого метода нужно использовать короткий цикл стирки продолжительностью примерно 15 минут.

Этот метод основан на простом принципе. Влага и тепло создают пар, который способен распушить волокна ткани. Движение барабана будет постоянно переворачивать одежду, разглаживая самые сложные складки.



Простой способ стирки, после которого не придется гладить одежду / Фото Pexels

Метод практичный и эффективный, поэтому подойдет в тех случаях, когда хочется быстро освежить вещь, но при этом не нужно ее полноценно стирать, а затем гладить. Однако следует понимать, что после этого способа вещи не будут идеально гладкими, но складки все равно будут минимальными.

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Но если есть сушилка, то можно применить другой метод. В барабан с мятой одеждой нужно положить несколько кубиков льда, а затем включить цикл сушки с теплом. Под воздействием теплого воздуха лед растает, а образовавшаяся влага превратится в пар.

Этот способ похож на использование влажной ткани, поскольку помогает расслабить волокна одежды, а движение барабана лишь дополнительно их разгладит.