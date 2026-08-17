Для цікавого методу, який врятує тканини від заломів, які доводиться прасувати, варто взяти лише звичайну бавовняну тканину й змочити її під краном, пише Life Hu.

Що зробити, щоб не прасувати речі після прання?

Після замочування тканину потрібно відтиснути, щоб вона не була надто мокрою, лише вологою. Тоді її треба кинути у пральну машину чи сушарку зі зморщеними речима.

Для цього методу потрібно використовувати короткий цикл прання приблизно на 15 хвилин.

Цей метод ґрунтується на простому принципі. Волога й тепло створюють пару, яка здатна розпушити волокна тканини. Рух барабана буде постійно крутити одяг, розгладжуючи найскладніші складки.



Простий спосіб прання, після якого не доведеться прасувати одяг / Фото Pexels

Метод практичний і дієвий, тому підійде у тих випадках, коли хочеться швидко освіжити річ, але при цьому не потрібно її повноцінно прати, а потім прасувати. Проте слід розуміти, що після цього способу речі не будуть ідеально гладкими, але складки все одно будуть мінімальними.

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Та якщо є сушарка, то можна застосувати інший метод. У барабан із зім’ятим одягом потрібно покласти кілька кубиків льоду, а тоді увімкнути цикл сушіння з теплом. Під впливом теплого повітря лід розтане, а утворена волога перетвориться на пару.

Цей спосіб є подібним до використання вологої тканини, оскільки допомагає розслабити волокна одягу, а рух барабана їх лише додатково розгладить.