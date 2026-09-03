Всего несколько домашних способов помогут быстро убрать с рук зеленоватые пятна. Они появляются из-за едкого пигмента, содержащегося в зеленой кожуре плодов, – и иногда он держится на коже неделями. Как избавиться от зеленых пятен от орехов на руках, рассказывает 24 Канал.

Как убрать пятна от зеленых орехов?

Морская соль

Если пятна остались на кистях или ладонях, достаточно всего лишь намочить руки и взять немного соли. Потрите ею между пальцами и в тех местах, где остались пятна. Но если пигмент въелся в нежные участки кожи, лучше попробовать другой способ.

Лимонный сок

Прежде всего нужно тщательно вымыть руки с мылом, чтобы на них не осталось никакой другой грязи. После этого нужно отрезать кусочек лимона и потереть им руки до потемнения. Идеально подойдет также лимонный концентрат – им можно просто смочить ватный диск и протереть руки.

Покупці на Prom часто замовляють мило та креми для рук. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Иногда одной попытки недостаточно – в таком случае нужно попробовать еще раз, подождав перед этим 2–3 минуты.

Виноград

Возьмите виноградину и разрежьте ее, а затем кусочками потрите загрязненные участки рук. Кожа начнет мгновенно отбеливаться. Также можно сделать ванночку для рук с виноградным соком.

Нашатырный спирт

Нанесите на вату 10% нашатырный спирт, а затем протрите им потемневшие участки кожи. Имейте в виду, что на руках после этого может остаться довольно резкий запах.

Перекись водорода

Этот способ хорошо работает, если пятна свежие и еще не успели потемнеть. Смочите вату в перекиси водорода и потрите кожу.

Картофель

Очищенный картофель нужно натереть, а полученную кашицу – нанести на руки на 30 минут. После этого ладони нужно промыть теплой водой. Чтобы результат был идеальным, придется повторить процедуру несколько раз.

Уксус

Уксусом можно потереть руки, но опять же – придется сделать это несколько раз, чтобы средство действительно подействовало. После этого не забудьте увлажнить руки кремом, чтобы кожа не пересохла.

Хозяйственное мыло

Так, справится с пятнами и обычное мыло, но просто помыть руки будет недостаточно. Мыло нужно натереть на терке и залить водой, чтобы получилась смесь, похожая на сметану. Нанесите ее на руки на 15 минут, а затем потрите загрязненные места старой зубной щеткой.