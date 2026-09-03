Всього кілька домашніх методів допомагають швидко прибрати з рук зеленуваті плями. Вони з'являються через їдкий пігмент, що міститься у зеленій шкірці плодів – і іноді він тримається на шкірі тижнями. Як позбутися зелених плям від горіхів на руках, розповідає 24 Канал.

Як прибрати плями від зелених горіхів?

Морська сіль

Якщо забруднення лишилися на кистях чи долонях, достатньо всього лише намочити руки та взяти трохи солі. Потріть її між пальцями та там, де лишилися плями. Але якщо пігмент в'ївся у ніжні ділянки шкіри, краще спробувати інший спосіб.

Лимонний сік

Передусім потрібно якісно вимити руки з милом, аби на них не лишилося жодного іншого бруду. Після цього потрібно відрізати шматок лимона та потерти ним руки аж до потемніння. Ідеально підійде також і лимонний концентрат – ним можна просто намочити ватний диск та витерти руки ним.

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Іноді однієї спроби недостатньо – у такому випадку потрібно спробувати знову, зачекавши перед цим 2 – 3 хвилини.

Виноград

Візьміть виноградину та розріжте її, а тоді частинками потріть забруднені ділянки рук. Шкіра почне миттєво вибілюватися. Також можна зробити ванночку для рук з виноградним соком.

Нашатирний спирт

Нанесіть на вату 10% нашатирний спирт, а тоді потріть нею потемнілі ділянки шкіри. Зважайте, що на руках після цього може залишитися досить різкий запах.

Перекис водню

Цей спосіб добре працює, якщо плями свіжі та ще не встигли потемнішали. Змочіть вату у перекисі водню та потріть шкіру.

Картопля

Очищену картоплю потрібно натерти, а отриману кашку – нанести на руки на 30 хвилин. Після цього долоні потрібно промити теплою водою. Для того, аби результат був ідеальний, способом доведеться скористатися кілька разів.

Оцет

Оцтом можна потерти руки, але знову ж таки – доведеться зробити це кілька разів, аби засіб справді подіяв. Після цього не забудьте зволожити руки кремом, аби шкіра не посохла.

Господарське мило

Так, впорається з плямами й звичайне мило, але просто помити руки буде недостатньо. Мило потрібно натерти на терці та залити водою, аби утворити суміш, подібну до сметани. Нанесіть її на руки на 15 хвилин, а тоді потріть забруднені місця старою зубною щіткою.