Проблема появления мышей заключается в том, что они очень быстро размножаются, пишет Deccoria. Одна самка за год способна принести до десяти пометов, в каждом из которых может быть от 4 до 14 детенышей.

Мыши особенно активны летом, когда стоит теплая погода и у грызунов достаточно пищи, однако пик их активности приходится на осень.

Как избавиться от мышей на участке?

Помимо сада мыши осенью перебираются в гаражи, сараи, подвалы и дома. Когда температура падает, грызуны начинают искать источники пищи и укрытие. Поскольку в саду еще остаются овощи, семена, опавшие фрукты и органические остатки, хозяева могут замечать их в гораздо большем количестве.



Грызуны собираются там, где есть еда / Фото Unsplash

Чтобы не допустить появления мышей в домах, сначала их следует вывести с огорода. Химикаты вредны тем, что убивают мышей и опасны для домашних животных. Также они наносят вред почве и растениям, поэтому лучше все же использовать старые и проверенные средства, которыми пользовались еще наши бабушки.

Для достижения наилучшего результата следует применять сразу несколько методов. Среди эффективных методов стоит обратить внимание на следующие средства:

Древесная зола. Ее нужно разбросать по дорожкам между грядками или вокруг клумбы с цветами. Зола раздражает лапки мышей, поэтому они будут избегать мест, где она рассыпана. Однако садоводам лучше не разбрасывать золу вблизи растений, любящих кислую почву. Речь идет о вереске, чернике или рододендронах.

Веточки пижмы. Грызуны очень не любят запах этого растения, поэтому достаточно положить свежие или сушеные ветки неподалеку от тех мест, где вы видели мышей.

Отвар окопника. Дачники используют окопник в качестве натурального удобрения, а вот на грызунов его запах действует очень плохо. Для отпугивания мышей достаточно 100 граммов сушеного корня развести в литре воды. Все следует довести до кипения, а затем варить на медленном огне 10 минут, после чего процедить. Этим раствором нужно полить места на огороде, где, вероятно, могут быть мыши.

Стальная вата. Эту вещь дачники используют для защиты сараев, беседок или теплиц от грызунов. Материал достаточно просто впрессовать в отверстия и щели, куда могут проникать грызуны. Стальную вату они не способны перегрызть.

Корица. Эту специю следует посыпать вокруг клумб или растений, а также у входа в дом, теплицу или гараж. Обычная специя, которую любят люди, для мышей является невыносимой.