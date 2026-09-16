Проблема появи мишей полягає в тому, що вони дуже швидко розмножуються, пише Deccoria. Одна самка за рік здатна народити до десяти виводків, в кожному з яких може бути від 4 до 14 дитинчат.

Миші особливо активні влітку, коли тепла погода й гризуни мають достатньо їжі, проте їхній пік спостерігається восени.

Як позбутися мишей з ділянки?

Крім саду миші в осінню пору перебираються в гаражі, сараї, підвали й будинки. Коли температура падає, гризуни починають шукати джерела їжі та укриття. Через те, що в саду є ще овочі, насіння, опалі фрукти й органічні залишки, господарі можуть їх помічати в набагато більшій кількості.



Гризуни збираються там, де є їжа / Фото Unsplash

Щоб не допустити появи мишей у будинках, спочатку їх слід вивести з городу. Хімікати шкідливі тим, що вбивають мишей та є небезпечні для домашніх тварин. Також вони шкодять ґрунту й рослинам, тому краще все ж таки використовувати старі й перевірені засоби, якими користувалися ще наші бабусі.

Для отримання найкращого результату слід використовувати одразу кілька методів. Серед помічних методів варто звернути увагу на ось ці засоби:

Деревна зола. Її потрібно розкидати по доріжках між грядками чи навколо клумби з квітами. Зола подразнює мишачі лапки, тому вони уникатимуть місць, де вона буде розсипана. Однак садівникам краще не розкидати золу поблизу тих рослин, що люблять кислоту. Йдеться про верес, чорницю чи рододендрони.

Гілочки пижма. Гризуни дуже не люблять запаху цієї рослини, тому достатньо покласти свіжі чи сушені гілки неподалік тих місць, де ви бачили мишей.

Відвар живокосту. Дачники використовують живокіст як натуральне добриво, а от на гризунів запах дуже погано діє. Для відлякування мишей достатньо 100 грамів сушеного кореню розвести у літрі води. Усе слід довести до кипіння, а тоді варити на повільному вогні 10 хвилин, процідивши. Цим розчином треба полити місця на городі, де ймовірно можуть бути миші.

Сталева вата. Цю річ дачники використовують для захисту сараїв, альтанок чи теплиць від гризунів. Матеріал достатньо лише впресувати в отвори й щілини, куди можуть проникати гризуни. Сталеву вату вони перегризти не здатні.

Кориця. Цю спецію варто посипати навколо клумб чи рослин, а також біля входу до будинку, теплиці чи гаража. Звичайна спеція, яку люблять люди, для мишей є нестерпною.