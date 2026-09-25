Многие люди даже не подозревают, что у окон есть своего рода "тайный" зимний режим – простое действие, занимающее всего минуту, поможет сократить потери тепла через щели на треть, пишет Homes&Gardens.

Как перевести окна в зимний режим?

В металлопластиковых окнах есть специальный регулировочный механизм – именно с его помощью можно изменить силу прижима оконной створки к раме. Эту функцию в соцсетях называют "зимним режимом".

Изменить прижим окна очень просто, и справиться с этим может любой. Обычно это занимает не более минуты, а все, что для этого понадобится, – это стандартный шестигранный ключ.

Постоянно менять настройки не нужно: регулировку проводят перед началом холодного времени года, а затем еще раз, когда отопительный сезон заканчивается и на улице становится теплее.

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Чтобы перевести окна в зимний режим, прежде всего нужно открыть окно и осмотреть внутреннюю часть створки: там находятся небольшие винты под шестигранный ключ с насечкой. В стандартном положении эта насечка обычно направлена вверх. В винт нужно вставить шестигранник и повернуть его по часовой стрелке примерно на четверть оборота, чтобы насечка оказалась в положении "на 3 часа".

Учтите, что через окна в холодное время года вы обычно теряете не менее 10–15 % тепла из дома. Зимний режим окон не может заменить теплоизоляцию или качественное остекление, но он все же сокращает потери тепла через щели на треть.