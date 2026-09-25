Багато людей навіть не підозрюють, що у вікон є такий собі "таємний" зимовий режим – проста дія на хвилину допоможе скоротити втрату тепла через щілини аж на третину, пише Homes&Gardens.

Як перевести вікна в зимовий режим?

У металопластикових вікнах можна знайти спеціальний регулювальний механізм – саме за його допомогою можна змінити силу притискання віконної стулки до рами. Цю функцію в соцмережах називають "зимовим режимом".

Змінити притискання вікна дуже просто, і впоратися з цим може будь-хто. Зазвичай це не займає понад хвилину, а все, що для цього знадобиться – це стандартний шестигранний ключ.

Постійно змінювати налаштування не потрібно: регулювання проводять перед початком холодної пори року, а потім ще раз, коли опалювальний сезон завершується і на вулиці стає тепліше.

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Для переведення вікон у зимовий режим передусім потрібно відкрити вікно та оглянути внутрішню частину стулки: там є невеликі гвинти під шестигранний ключ з насічкою. У стандартному положенні ця насічка зазвичай спрямована вгору. У гвинт потрібно вставити шестигранник та обернути його за годинниковою стрілкою приблизно на чверть оберту, аби насічна опинилася в положенні "на 3 годину".

Зважайте, що через вікна в холодний час року ви зазвичай втрачаєте принаймні 10 – 15% тепла з будинку. Зимовий режим вікон не може замінити теплоізоляцію чи якісне скління, але воно все ж скорочує втрати тепла через щілини на третину.