Как меньше "накручивать" свет при использовании кондиционера, в комментарии УНИАН рассказал мастер по климатическому оборудованию компании AirPro Алексей Жабин.

Как экономнее использовать кондиционер?

По словам специалиста, меньше всего электроэнергии кондиционер обычно потребляет в режиме ECO. В некоторых моделях такую же функцию выполняет режим SLEEP. В этих режимах компрессор работает с меньшей нагрузкой, поэтому расход электроэнергии снижается.

В то же время, отмечает эксперт, не так важно, сколько часов работает кондиционер.

Больше всего электроэнергии потребляет компрессор, который отводит тепло из помещения. Если кондиционер включен весь день, он лишь поддерживает заданную температуру, а компрессор периодически включается на короткое время.

Если же днем кондиционер был выключен, а вечером его запускают в сильно нагретой комнате, компрессору приходится долго работать без остановки, чтобы охладить воздух. В результате общие затраты электроэнергии могут оказаться почти такими же, как и при работе кондиционера в течение всего дня.

Мастер также отметил, что частое включение и выключение кондиционера само по себе не повышает риск поломки. Надежность прибора в большей степени зависит от его качества, чем от режима использования.

Меньше всего электроэнергии кондиционер потребляет в режиме ECO / Фото Pinterest

По словам специалиста, существенно сократить потребление электроэнергии только за счет выбора режима не получится.

Современные кондиционеры с инверторными компрессорами и хладагентом R32 действительно более экономичны, чем модели начала 2000-х годов, но разница в энергопотреблении обычно составляет всего 10–20%.

Если в квартире один кондиционер, а комнат несколько, мастер советует установить внутренний блок так, чтобы поток холодного воздуха был направлен в сторону двери или коридора.

Для лучшего распределения прохлады между комнатами можно использовать небольшой напольный вентилятор, который поможет направлять холодный воздух туда, где он больше всего нужен.