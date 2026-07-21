Як менше "накручувати" світла при користуванні кондиціонером, у коментарі УНІАН розповів майстер із кліматичного обладнання компанії AirPro Олексій Жабін.

Як економніше використовувати кондиціонер?

За словами фахівця найменше електроенергії кондиціонер зазвичай споживає в режимі ECO. У деяких моделях таку ж функцію виконує режим SLEEP. У цих режимах компресор працює з меншим навантаженням, тому витрати електроенергії знижуються.

Водночас, каже експерт, не так важливо, скільки годин працює кондиціонер.

Найбільше електроенергії споживає компресор, який відводить тепло з приміщення. Якщо кондиціонер увімкнений увесь день, він лише підтримує задану температуру, а компресор періодично вмикається на короткий час.

Якщо ж вдень кондиціонер був вимкнений, а ввечері його запускають у сильно нагрітій кімнаті, компресору доводиться довго працювати без зупинки, щоб охолодити повітря. У результаті загальні витрати електроенергії можуть бути майже такими самими, як і при роботі кондиціонера протягом усього дня.

Майстер також зазначив, що часте вмикання та вимикання кондиціонера саме по собі не підвищує ризик поломки. Надійність приладу більше залежить від його якості, ніж від режиму використання.

Найменше електроенергії кондиціонер вживає у режимі ECO / Фото Pinterest

За словами фахівця, суттєво скоротити споживання електроенергії лише завдяки вибору режиму не вийде.

Сучасні кондиціонери з інверторними компресорами та холодоагентом R32 справді економніші за моделі початку 2000-х років, але різниця в енергоспоживанні зазвичай становить лише 10 – 20%.

Якщо у квартирі один кондиціонер, а кімнат кілька, майстер радить встановити внутрішній блок так, щоб потік холодного повітря був спрямований у бік дверей або коридору.

Для кращого розподілу прохолоди між кімнатами можна використовувати невеликий підлоговий вентилятор, який допоможе спрямовувати холодне повітря туди, де воно найбільше потрібне.