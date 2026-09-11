Такое засорение образуется постепенно, отмечает Wales online. Частицы оседают на стенках труб, задерживают новые загрязнения, и со временем вода проходит все хуже.

Специалисты по уборке из компании Bright & Beautiful советуют в такой ситуации воспользоваться содой. Она способна справиться с жирными и органическими отложениями примерно за 5 – 10 минут.

Как прочистить слив содой?

Сначала вскипятите чайник и осторожно вылейте горячую воду непосредственно в слив. Подождите, пока она стечет. После этого наполните кружку содой и засыпьте ее в сливной отверстие. Оставьте средство примерно на 5–10 минут. За это время сода должна подействовать на жирный налет и другие отложения.

Затем еще раз вскипятите воду и медленно вылейте ее в раковину. Она поможет смыть остатки соды вместе с размягченной грязью.

Как справиться с засорившимся сливом / Фото Unsplash

"Чтобы убедиться, что засор полностью исчез, вылейте в раковину полный чайник горячей воды", – советуют специалисты. Если после этого вода все равно плохо стекает, проблема может быть более серьезной, поэтому стоит обратиться к сантехнику.

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Почему сода работает лучше, чем уксус с пищевой содой?

Уксус и пищевая сода часто фигурируют в домашних рецептах для очистки канализации. Однако при смешивании кислота и щелочь вступают в реакцию, а характерное шипение само по себе еще не означает, что смесь эффективно растворяет жир в трубах. Сода обладает более сильными щелочными свойствами.

Благодаря этому она помогает расщеплять жировые отложения, чтобы их было легче смыть водой. Такой способ можно использовать не только для кухонной раковины. Сода также может помочь сливом в ванной комнате, где постепенно накапливаются мыльный налет, волосы и другие органические загрязнения. Главное – дать средству несколько минут подействовать, а затем хорошо промыть слив горячей водой.