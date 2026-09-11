Таке засмічення утворюється поступово, зазначає Wales online. Частинки осідають на стінках труб, затримують нові забруднення, і з часом вода проходить дедалі гірше.

Фахівці з прибирання Bright & Beautiful радять у такій ситуації скористатися содою. Вона може впоратися з жирними й органічними відкладеннями приблизно за 5 – 10 хвилин.

Як прочистити злив содою?

Спочатку закип’ятіть чайник і обережно вилийте гарячу воду безпосередньо в злив. Дочекайтеся, поки вона стече. Після цього наповніть кухоль содою та засипте її у зливний отвір. Залиште засіб приблизно на 5 – 10 хвилин. За цей час сода повинна подіяти на жирний наліт та інші відкладення.

Потім ще раз закип’ятіть воду й повільно вилийте її в раковину. Вона допоможе змити залишки соди разом із розм’якшеним брудом.

Як впоратися із зливом, що засмітився / Фото Unsplash

Щоб переконатися, що засмічення повністю зникло, вилийте в раковину повний чайник гарячої води", – радять фахівці. Якщо після цього вода все одно погано стікає, проблема може бути серйознішою, тому варто звернутися до сантехніка.

Якщо вода в раковині повільно стікає, на Prom можна знайти засоби для прочищення труб, вантузи та сантехнічні троси. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення.

Чому сода працює краще за оцет із харчовою содою?

Оцет і харчова сода часто з’являються в домашніх рецептах для очищення каналізації. Проте під час змішування кислота й луг вступають у реакцію, а характерне шипіння саме по собі ще не означає, що суміш ефективно розчиняє жир у трубах. Сода має сильніші лужні властивості.

Завдяки цьому вона допомагає розщеплювати жирні відкладення, щоб їх було легше змити водою. Такий спосіб можна використовувати не лише для кухонної раковини. Сода також може допомогти зі зливом у ванній кімнаті, де поступово накопичуються мильний наліт, волосся та інші органічні забруднення. Головне – дати засобу кілька хвилин на дію, а потім добре промити злив гарячою водою.