Если вы заметили, что бархатцы уже не выглядят так роскошно, как несколько недель назад, это не беда. Восстановить цветение все еще возможно – и сделать это очень легко, пишет Southern Living.

Что делать, чтобы бархатцы снова зацвели?

Удалите засохшие цветы

Эта задача не то чтобы обязательна для бархатцев, но она точно придаст грядке более опрятный вид – а также стимулирует растение к образованию большего количества цветков. Только что цветки отцветают, их нужно срывать.

Иначе на месте бутона начинает формироваться семя, и оно берет львиную долю сил растения. Если же семян нет, цветок будет цвести снова и снова.

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Обрезайте длинные стебли

Цветение чернобрывцев естественным образом уменьшается, когда начинается сильная жара – и в такое время обрезка может помочь. Если вы заметили, что растение вытягивается вверх, можно смело обрезать стебли на треть под углом.

Делайте срез чуть выше листового узла, чтобы стимулировать боковое ветвление.



Длинные чернобрывцы можно обрезать летом / Фото Pexels

Проверьте влажность почвы

Летом чернобрывцам очень нужен регулярный полив – ведь в жару почва высыхает в разы быстрее. Бархатцы часто конкурируют за воду, особенно если их сажают рядом с другими растениями в саду и на огороде, поэтому убедитесь, что у них достаточно влаги и места.

Обеспечьте им больше света

Бархатцы нуждаются в полном солнце и не боятся жары. Но когда растения рядом начинают активно расти, бархатцам уже может не хватать солнца. Поэтому соседние культуры можно также немного обрезать, чтобы решить эту проблему.

Не переудобряйте

Бархатцы – это неприхотливые растения, и им не нужно много удобрений для того, чтобы цвести. А вот их избыток может стимулировать рост листьев, а не цветение.