Якщо ви помітили, що чорнобривці вже не виглядають так розкішно, як кілька тижнів тому, не біда. Відновити цвітіння все ще можливо – і зробити це дуже легко, пише Southern Living.

Що робити, щоб чорнобривці знову зацвіли?

Видаліть засохлі квіти

Це завдання не те щоб обов'язкове для чорнобривців, але воно точно надасть грядці охайнішого вигляду – а також стимулює рослину до утворення більшої кількості цвітіння. Щойно квіти відцвітають, їх потрібно зривати.

Інакше на місці бутона починає формуватися насіння, і воно забирає левову частку сил рослини. Якщо ж насіння немає, квітка продовжуватиме цвісти знову і знову.

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Зрізайте довгі стебла

Цвітіння чорнобривців природним чином зменшується, коли починається сильна спека – і в такий час обрізка може допомогти. Якщо ви помітили, що рослина витягується вгору, можна сміливо обрізати стебла на третину під кутом.

Робіть зріз трохи вище листового вузла, аби стимулювати бічне розгалуження.



Довгі чорнобривці можна обрізати влітку / Фото Pexels

Перевірте вологість землі

Влітку чорнобривцям дуже потрібний регулярний полив – адже у спеку ґрунт висихає в рази швидше. Чорнобривці часто конкурують за воду й у випадку, якщо їх садять поряд з іншими рослинами в саду та на городі – тож переконайтеся, що вони мають достатньо вологи та місця.

Дайте їм більше світла

Чорнобривці потребують повного сонця, і вони не бояться спеки. Але коли рослини поруч починають активно рости, чорнобривцям вже може не вистачати сонця. Тож сусідні культури можна також трохи обрізати, аби виправити цю проблему.

Не підживлюйте надмірно

Чорнобривці – це невибагливі рослини, і їм не потрібно багато добрив для того, аби давати квіти. А ось їхній надлишок може стимулювати їх до утворення листя, а не цвітіння.