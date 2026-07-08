Отличить белый гриб от других, несъедобных, довольно просто – но для этого нужно знать, на что обращать внимание, пишет National Geographic Polska.

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Как распознать белый гриб в лесу?

Прежде всего, если вы нашли гриб, напоминающий белый, нужно присмотреться к нескольким важным признакам.

Нижняя часть шляпки . У белого гриба гименофор имеет трубчатую структуру, а внутри находятся поры, а не пластинки. Кроме того, нижняя часть ножки также имеет губчатую или сетчатую структуру.

. У белого гриба гименофор имеет трубчатую структуру, а внутри находятся поры, а не пластинки. Кроме того, нижняя часть ножки также имеет губчатую или сетчатую структуру. Оттенок. Белый гриб не должен иметь ни ярко-красных, ни оранжевых оттенков на ножке, мякоти или шляпке. Иногда эти цвета являются признаком наличия токсинов в грибе, поэтому лучше оставить такой экземпляр в лесу.



Гриб после разреза должен оставаться белым / Фото Pexels

Запах . Белый гриб имеет нежный, приятный грибной запах. Если же аромат химический или сильный, это может быть признаком яда.

. Белый гриб имеет нежный, приятный грибной запах. Если же аромат химический или сильный, это может быть признаком яда. Цвет мякоти . Белый гриб внутри должен быть светло-кремовым или белым. Мякоть не меняет цвет после разреза или повреждения. А вот ядовитые грибы часто бывают более яркими.

. Белый гриб внутри должен быть светло-кремовым или белым. Мякоть не меняет цвет после разреза или повреждения. А вот ядовитые грибы часто бывают более яркими. Клейкость или слизь. Молодые белые грибы могут быть слегка клейкими, но это не должно быть слишком выраженным. А вот если гриб очень скользкий, лучше его не есть.

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Какие у белых грибов есть двойники?

Особенно осторожно при сборе белых грибов следует быть из-за того, что у них есть несколько довольно опасных двойников.

Сатанинский гриб

Иногда его также называют чертовским грибом. У него шляпка, по форме напоминающая полусферу, а на ощупь она сухая и шелковистая. Цвет может варьироваться от беловатого до грязно-серого оттенка.

Когда гриб разрезают, цвет его мякоти меняется: от красного постепенно переходит к синеватому оттенку. Строение ножки напоминает боровик – массивная и бочкообразная, медленно сужающаяся у шляпки.

Боровик ле Галь

Гриб также относится к ядовитым видам, но отличить его можно по характерной розово-оранжевой палитре. Шляпка гриба гладкая, а форма меняется в зависимости от возраста.

Сначала шляпки выпуклые, а затем приобретают полусферическую, несколько распластатую форму. Мякоть гриба светло-желтая, но после разреза становится слегка голубоватой. Гриб имеет приятный запах.

Желчный гриб

Мякоть этого гриба горькая, и вкус не исчезает даже после приготовления. Легче всего отличить желчный гриб от боровика по ножке – она гладкая, а не губчатая.

Желчный гриб также имеет интенсивный горький запах, а после разреза ножка становится коричневой, чего не происходит с белыми грибами.