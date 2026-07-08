Відрізнити білий гриб від інших, неїстівних, досить просто – але для цього потрібно знати, на що дивитися, пише National Geographic Polska.

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Як впізнати білий гриб у лісі?

Передусім якщо ви знайшли гриб, який нагадує білий, потрібно придивитися до кількох важливих ознак.

Нижня частина капелюшка . Білий гриб має гіменофор з трубчастою структурою, і всередині знаходяться пори, а не пластинки. Окрім того, нижня частина ніжки також має губчасту або сітчасту структуру.

. Білий гриб має гіменофор з трубчастою структурою, і всередині знаходяться пори, а не пластинки. Окрім того, нижня частина ніжки також має губчасту або сітчасту структуру. Відтінок. Білий гриб не повинен мати ані яскраво-червоних, ані помаранчевих відтінків на ніжці, м'якоті чи капелюшку. Іноді ці кольори є ознакою токсинів у грибі, тож краще залишити такий екземпляр у лісі.



Гриб після розрізу має залишатися білим / Фото Pexels

Запах . Білий гриб має ніжний, приємний запах грибів. Якщо ж аромат хімічний чи сильний, це може бути ознакою отрути.

. Білий гриб має ніжний, приємний запах грибів. Якщо ж аромат хімічний чи сильний, це може бути ознакою отрути. Колір м'якоті . Білий гриб всередині має бути світло-кремовий, або ж білим. Вона не змінює колір після розрізу чи пошкодження. А ось отруйні гриби часто бувають яскравішими.

. Білий гриб всередині має бути світло-кремовий, або ж білим. Вона не змінює колір після розрізу чи пошкодження. А ось отруйні гриби часто бувають яскравішими. Клейкість чи слиз. Молоді білі гриби можуть бути злегка клейкими, але це не має бути надто вираженим. А ось якщо гриб дуже слизький, краще його не їсти.

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Які у білих грибів є двійники?

Особливо обережними під час збору білих грибів варто бути через те, що вони мають кілька досить небезпечних двійників.

Сатанинський гриб

Іноді його також називають чортовим грибом. Він має капелюшок, що за формою нагадує півкулю, а на дотик сухий та шовковистий. Колір може варіюватися від білуватого до брудно-сивого відтінку.

Коли гриб розрізають, він змінює колір м'якоті: від червоного поступово переходить до синюватого відтінку. Будова ніжки нагадує вигляд боровика – масивна та бочкоподібна, що повільно звужується біля капелюшка.

Боровик ле Галь

Гриб також належить до отруйних видів, але вирізнити його можна за характерною рожево-помаранчевою палітрою. На капелюшку гриб гладкий, а форма змінюється залежно від віку.

Спершу шапки опуклі, а потім набувають напівкулястої, дещо розпластаної форми. М'якоть гриба світло-жовта, але після розрізу стає дещо блакитною. Пахне гриб приємно.

Жовчний гриб

М'якоть цього гриба гірка, і смак не зникає навіть після приготування. Найлегше відрізнити жовчний гриб від боровика за ніжкою – вона гладенька, а не губчаста.

Жовчний гриб також має інтенсивний гіркий запах, а після розрізу ніжка стає коричневою, чого не відбувається з білими грибами.