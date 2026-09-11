Осень подходит для деления таких растений, если до устойчивых холодов осталось еще несколько недель, пишет Gardeners. В результате из старого куста можно получить сразу несколько новых и рассадить их по клумбе.

Главное – не делить лилейник слишком поздно. Новым частям нужно время, чтобы укорениться до промерзания почвы.

Когда осенью можно делить лилейники?

Лучшее время – конец лета или начало осени, когда растение уже завершило основное цветение, но земля еще теплая. После деления желательно оставить как минимум несколько недель до первых серьезных морозов. Если осень ранняя и холодная, с пересадкой лучше не затягивать.

Что делать с лилейником осенью / Фото Unsplash

Сам куст тоже подсказывает, когда пришло время для деления. Если он стал слишком густым, середина постепенно обнажается или цветение уже не такое обильное, как раньше, растению может не хватать места. Обычно взрослые лилейники делят раз в несколько лет, хотя скорость разрастания зависит от сорта и условий.

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Как правильно разделить большой куст?

Сначала лилейник нужно обкопать по кругу и осторожно поднять с земли вместе с корневым комком. Лишнюю землю лучше немного стряхнуть или смыть водой. Так будут хорошо видны отдельные веера листьев и места, где корневую систему удобнее всего разделить.

Молодой или не слишком плотный куст часто удается разделить руками. Если корни сильно переплелись, понадобится острая лопата, нож или две садовые вилы. Слишком мелко делить растение не стоит. В каждой новой части желательно оставить 2–3 веера листьев и достаточное количество здоровых корней.

Поврежденные, подгнившие или сухие части корневища можно сразу удалить. Во время осенней делки листья часто укорачивают примерно до 15–20 сантиметров. Так растение будет терять меньше влаги, пока корневая система восстанавливается после пересадки.