Осінь підходить для поділу таких рослин, якщо до стійких холодів ще є кілька тижнів, пише Gardeners. У результаті зі старого куща можна отримати одразу кілька нових і розсадити їх по клумбі.

Головне – не ділити лілійник занадто пізно. Новим частинам потрібен час, щоб укорінитися до промерзання ґрунту.

Коли восени можна ділити лілійники?

Найкращий час – кінець літа або початок осені, коли рослина вже завершила основне цвітіння, але земля ще тепла. Після поділу бажано залишити щонайменше кілька тижнів до перших серйозних морозів. Якщо осінь рання і холодна, пересаджування краще не затягувати.

Що робити з лілійником восени / Фото Unsplash

Сам кущ теж підказує, коли настав час для поділу. Якщо він став дуже щільним, середина поступово оголюється або цвітіння вже не таке рясне, як раніше, рослині може бракувати простору. Зазвичай дорослі лілійники ділять раз на кілька років, хоча швидкість розростання залежить від сорту та умов.

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Як правильно розділити великий кущ?

Спочатку лілійник потрібно обкопати по колу й обережно підняти із землі разом із кореневою грудкою. Зайву землю краще трохи струсити або змити водою. Так буде добре видно окремі віяла листя та місця, де кореневу систему найзручніше розділити.

Молодий або не надто щільний кущ часто вдається розібрати руками. Якщо корені сильно переплелися, знадобиться гостра лопата, ніж або дві садові вила. Занадто дрібнити рослину не варто. У кожній новій частині бажано залишити 2 – 3 віяла листя та достатньо здорових коренів.

Пошкоджені, підгнилі або сухі частини кореневища можна одразу прибрати. Під час осіннього поділу листя часто вкорочують приблизно до 15 – 20 сантиметрів. Так рослина втрачатиме менше вологи, поки коренева система відновлюватиметься після пересаджування.