Например, летом особое внимание стоит уделить поливу и контролю влажности. В частности, необходимо учитывать тип растений, количество осадков и температуру воздуха, пишет UNN.
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Как правильно ухаживать за садом летом?
Для того, чтобы не навредить своим растениям, нужно также поливать их в правильное время. Утром влага легче усваивается, поэтому лучше делать это именно тогда. Вечером тоже можно, однако только если нет резкого перепада температур.
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Важно также поливать сад ровно настолько, насколько ему нужно. Для этого проверяют влажность почвы на глубине нескольких сантиметров: если она сухая, то стоит полить растения.
Кажется, что лето – не время для обрезки деревьев и кустов, однако важно удалять сухие, сломанные и пораженные ветви в течение всего сезона, поэтому летом это тоже нужно делать. Кроме этого, необходимо системно очищать сад от сорняков, ведь они конкурируют за питание с другими растениями.
О саде нужно заботиться всегда / Фото Pexels
Вредители могут стать настоящей угрозой для вашего сада, поэтому за нужно тщательно следить за тем, не появились ли они. В частности, время от времени осматривать растения на признаки повреждений. Это может быть изменение цвета и формы листьев, пятна и появление насекомых.
Конечно, сегодня существует немало методов защиты сада от нежелательных жителей. Например, есть биологические, которые означают соблюдение правил высадки растений и использование безопасных препаратов. Зато химические используют тогда, когда поражение уже довольно значительное.
Летом полив и защита растений приобретают особое значение, поэтому не стоит этим пренебрегать, если хотите иметь ухоженный сад.