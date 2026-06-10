Наприклад, влітку особливу увагу варто приділити поливу та контролю вологості. Зокрема, необхідно враховувати тип рослин, кількість опадів та температуру повітря, пише UNN.

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Як правильно доглядати за садом влітку?

Для того, щоб не нашкодити своїм рослинам, потрібно також поливати їх у правильний час. Зранку волога легше засвоюється, тому краще робити це саме тоді. Ввечері теж можна, проте тільки якщо немає різкого перепаду температур.

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Важливо також поливати сад рівно настільки, наскільки йому потрібно. Для цього перевіряють вологість ґрунту на глибині кількох сантиметрів: якщо він сухий, то варто полити рослини.

Здається, що літо – не час для обрізки дерев та кущів, проте важливо видаляти сухі, зламані та уражені гілки протягом всього сезону, тож влітку це теж потрібно робити. Крім цього, необхідно системно очищати сад від бур'янів, адже вони конкурують за живлення із іншими рослинами.

Про сад потрібно піклуватись завжди / Фото Pexels

Шкідники можуть стати справжньою загрозою для вашого саду, тому за потрібно ретельно слідкувати за тим, чи не з'явились вони. Зокрема, час від часу оглядати рослини на ознаки пошкоджень. Це може бути зміна кольору та форми листя, плями та поява комах.

Звісно, сьогодні існує чимало методів захисту саду від небажаних жителів. Наприклад, є біологічні, які означають дотримання правил висадки рослин та використання безпечних препаратів. Натомість хімічні використовують тоді, коли ураження вже доволі значне.

Влітку полив та захист рослин набувають особливого значення, тому не варто цим нехтувати, якщо хочете мати доглянутий сад.