На полках магазинов уже появляются новые ароматы – и нетрудно заметить, что осенние духи этого года решили "повзрослеть". Ароматы этого сезона отличаются изысканностью, элегантностью и некой серьезностью, пишет Vogue.

На какие тренды в осенних духах 2026 года стоит обратить внимание?

"Взрослые" гурманские ароматы

Сладкие нотки в парфюмерии уже не зарезервированы исключительно для классических ванильных композиций и девичьих сочетаний. Молочные аккорды, ликеры, специи, жареные орехи и соленая карамель занимают центральные позиции в трендовых нотах осени этого года.

Многие новые ароматы переосмысливают изысканную сладость и дарят многослойные, наполненные глубокими древесными нотами основы, которые не позволяют им стать по-детски сладкими.

Для щоденного використання восени часто обирають виразні та елегантні парфуми. На Prom представлені парфуми різних брендів, зокрема Kilian, Byredo та Nishane та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема туалетну воду, парфуми та інші засоби для шкіри.

Для тих, хто регулярно купує доглядову косметику та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Сочные фрукты

Лето – это цитрусовые, сочный арбуз и свежее яблоко; но приход осени не означает, что от фруктовых нот нужно отказаться полностью. Вместо этого достаточно обратить внимание на другие фрукты и ягоды – вишню, личи и черную смородину. Эти темные фрукты в сочетании с кофейными нотами, янтарем и розовым перцем могут создать таинственный, но невероятно приятный осенний аромат.

Древесный и землистый

Осенью вновь становятся актуальными немного "более тяжелые" ароматы – кедр, пачули, сандаловое дерево и ветивер придают изысканность и элегантность.

Почему духи вообще нужно менять на осень?

Осенью температура падает, а дни становятся короче. Воздух при этом становится суше – и из-за этого более легкие ароматы часто слишком быстро выветриваются. Так что дело не только в эстетике, но и в практичности: холодная погода снижает распространение ароматов.

Поэтому осенью следует сосредоточиться на более насыщенных, концентрированных ароматах с более теплыми базовыми нотами.

Вот какие нишевые осенние духи можно найти на Prom:

Kilian Intoxicated – яркий унисекс-аромат с нотами кофе и пряностей. Оставляет выразительный шлейф и достаточно стойкий, что делает его хорошим выбором именно на осень.

– яркий унисекс-аромат с нотами кофе и пряностей. Оставляет выразительный шлейф и достаточно стойкий, что делает его хорошим выбором именно на осень. Initio Paragon . В пирамиде – бергамот, белый шалфей, лаванда, черный перец, сандал и агаровое дерево. Лучше всего этот парфюм подойдет любителям "более чистых", не слишком перегруженных ароматов.

. В пирамиде – бергамот, белый шалфей, лаванда, черный перец, сандал и агаровое дерево. Лучше всего этот парфюм подойдет любителям "более чистых", не слишком перегруженных ароматов. Kilian Love, Don't Be Shy. Цветочно-гурманский аромат, который подойдет любителям сладких ноток в духах. В пирамиде сочетаются нероли, роза и жимолость, а также маршмеллоу.

Перед покупкой эксперты советуют применять одно простое правило: всегда пробуйте аромат на коже. Во-первых, на разных людях аромат может раскрываться совершенно по-разному. Кроме того, первые впечатления порой бывают обманчивыми: следует "пожить" с ароматом, проверить его стойкость, и только тогда покупать.