На полицях магазинів вже з'являються нові аромати – і нескладно помітити, що цьогорічні осінні парфуми вирішили "подорослішати". Аромати цього сезону про вишуканість, елегантність та певну серйозність, пише Vogue.

На які тренди в осінніх парфумах 2026 року слід звернути увагу?

"Дорослі" гурманські аромати

Солодкі нотки у парфумах вже не зарезервовані виключно для класичних ванільних композицій та дівочих комбінацій. Молочні акорди, лікери, спеції, смажені горіхи та солона карамель займають центральні позиції у трендових нотах осені цього року.

Багато нових ароматів переосмислюють вишукану солодкість та дарують багатошарові, наповнені глибокими деревними нотами основи, що не дозволяють їм стати по-дитячому солодкими.

Для щоденного використання восени часто обирають виразні та елегантні парфуми. На Prom представлені парфуми різних брендів, зокрема Kilian, Byredo та Nishane та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема туалетну воду, парфуми та інші засоби для шкіри.

Для тих, хто регулярно купує доглядову косметику та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Соковиті фрукти

Літо – це цитрусові, соковитий кавун та свіже яблуко; але прихід осені не означає, що від фруктових нот потрібно відмовитися повністю. Натомість достатньо вернути увагу на інші фрукти на ягоди – вишню, лічі та чорну смородину. Ці темні фрукти у поєднанні з кавовими нотами, бурштином та рожевим перцем можуть створити таємничий, але неймовірно приємний осінній аромат.

Деревний та землистий

Восени знову стають актуальними трохи "важчі" аромати – кедр, пачулі, сандалове дерево та ветивер забезпечують вишуканість та елегантність.

Чому парфуми взагалі потрібно змінювати на осінь?

Восени температура падає, а дні стають коротшими. Повітря водночас сухішає – і через це легші аромати часто надто швидко вивітрюються. Тож річ не лише у естетиці, але й у практичності: холодна погода зменшує поширення ароматів.

Тож восени слід зосередитися на більш насичених, концентрованих запахах з теплішими базовими нотами.

Ось які нішеві осінні парфуми можна знайти на Prom:

Kilian Intoxicated – яскравий унісекс аромат з нотами кави та прянощів. Залишає виразний шлейф та досить стійкий, що робить його гарним вибором саме на осінь.

– яскравий унісекс аромат з нотами кави та прянощів. Залишає виразний шлейф та досить стійкий, що робить його гарним вибором саме на осінь. Initio Paragon . У піраміді – бергамот, біла шавлія, лаванда, чорний перець, сандал та агарове дерево. Найкраще парфум підійде для любителів "чистіших", не дуже перевантажених запахів.

. У піраміді – бергамот, біла шавлія, лаванда, чорний перець, сандал та агарове дерево. Найкраще парфум підійде для любителів "чистіших", не дуже перевантажених запахів. Kilian Love, Don't Be Shy. Квітково-гурманський аромат, що підійде любителям солодких ноток у парфумів. У піраміді поєднуються неролі, троянда та жимолость, а також маршмелоу.

Перед покупкою експерти радять застосувати одне просте правило: завжди випробовуйте аромат на шкірі. По-перше, на різних людях аромат може розкритися зовсім неоднаково. Окрім того, перші враження часом бувають оманливими: слід "пожити" з запахом, перевірити його стійкість, і тільки тоді купувати.