На планшете удобно просматривать учебные материалы, работать с конспектами или писать тексты, а также поддерживать связь с учителями или одноклассниками, пишет Currys.

Выбор планшетов сегодня уже очень широк, поэтому перед покупкой нужно понять, почему его польза велика.

Почему планшет – незаменимый помощник в учебе?

Легко брать с собой

Компактность – одно из главных преимуществ планшета. Он занимает мало места в рюкзаке и весит гораздо меньше, чем ноутбук.

Необходим в учебе

Сейчас все больше учебных материалов доступно в электронном формате, поэтому планшет становится необходимостью. Кроме того, заметки, календарь, напоминания и списки дел помогают не забывать о домашних заданиях, контрольных работах или дедлайнах.



Большинство учеников пользуются планшетами / Фото Pexels

Облегчает общение

Планшет позволяет связаться с учителями или одноклассниками. Для этого можно использовать электронную почту, видеосвязь или мессенджеры.

Долго работают без подзарядки

Большинство современных планшетов способны работать длительное время без подзарядки. Таким образом, можно даже не брать с собой зарядное устройство в школу и не беспокоиться, что батарея разрядится во время занятий.

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На что обратить внимание при покупке планшета?

Определите, для чего он нужен

Если школьнику нужно много печатать, то важно обратить внимание на то, поддерживает ли планшет полноценные текстовые редакторы и подключение клавиатуры. Печатать большие тексты на сенсорном экране неудобно, однако упростить задачу может беспроводная клавиатура.

Обрати внимание на экран и стилус

Лучше всего выбирать модель с дисплеем от 10 дюймов, поскольку на большом экране удобнее читать и работать с документами. Также стоит обратить внимание на высокое разрешение, чтобы текст был четким и глаза меньше уставали. Дополнительным преимуществом станет антибликовое покрытие.

Отдельно стоит отметить и поддержку стилуса, хотя некоторые модели комплектуются им сразу.

Выберите необходимый объем памяти

При выборе планшета стоит обращать внимание не только на встроенную память, но и на оперативную память. Для комфортной работы рекомендуются планшеты с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Этого места должно хватить для учебников, PDF-файлов и образовательных приложений.